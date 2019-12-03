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«Вот как не страшно за ребенка»: Джиган показал, как дурачится с дочкой Майей

, 14:18 | Алиса Старжевская Видео 951

Рэпер меньше чем за минуту смог развеселить маленькую девочку.

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Фото, видео: Instagram @iamgeegun

У артиста Джигана большая семья — вместе с супругой Оксаной Самойловой рэпер воспитывает троих девочек. Скоро пара ждет прибавления в семье. Пока звездный отец показал фанатам, как мило балуется с дочкой. Певец наложил на видео строчки из своей новой песни и опубликовал ролик в Instagram.

На кадрах Майя сидит на мускулистых отцовских плечах. На пухлые детские щеки наворачиваются слезы. Малышка щурится — ее лицо никак нельзя назвать радостным. Но любимый папа знает, как поднять настроение своей дочурке.

Придерживая Майю за хрупкие ножки, Джиган высоко подпрыгивает вместе с воспитанницей на плечах. Хмурое детское личико озаряется улыбкой, девочка крепко держит папу за шею чтобы не упасть.

На весь видеоряд артист наложил строчки своей новой песни, выразив тем самым свои нежные чувства к дочке.

Подписчики прониклись трогательным видео рэп-исполнителя.

«Вот как не страшно за ребенка»;

«Видно, как Майя счастлива»;

«С таким папой, ничего не страшно. Очень люблю вашу семью, в особенности то, как вы воспитываете детей», — написали фанаты Джигана.

За 14 часов с момента публикации ролик набрал почти миллион просмотров.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Джигана показала, как дочь занимается гимнастикой.

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