«Может, лучше на дзюдо?»: Жена Джигана показала, как дочь занимается гимнастикой

Супруга знаменитого рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала забавное видео на своей странице в Instagram. На кадрах дочь знаменитостей пытается выполнять гимнастические упражнения в тренажерном зале. Вместе с другими ребятами из группы малышка тянет носок, делает наклоны, встает на мостик и пробует исполнить вертикальный шпагат.

Однако, несмотря на все усилия, удивить тренера своей грацией девочке не удается. Растяжка пока не позволяет ловко выполнять акробатические элементы.

Наблюдая за успехами своей наследницы на тренировке, Самойлова задалась вопросом:

«Мисс грации! Может, правда лучше на дзюдо?» — иронично заметила модель в подписи к ролику.

Instagram @samoylovaoxana

Подписчики успокоили светскую львицу и уверили, что у малышки все впереди. Главное — упорно тренироваться и делать упражнения в свободное от занятий время.

«Старается малыха! Вон какой шпагат, умница!»

«Умничка какая! Как она мне нравится!»

«Ей на спортивную гимнастику надо»;

«Как хорошо, что у вас родилась Лея! С ней наш мир точно станет лучше! Уже стал!» — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер Джиган растрогал фанатов видео с дочками.