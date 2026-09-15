Королевским особам знания не нужны? Принц Гарри и Маркл забрали детей из школы

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 55 0

Учеба не успела начаться, как у герцога и герцогини Сассекских появились проблемы.

Почему принц Гарри и Меган Маркл забрали детей из школы

Фото: © Getty Images/ Anadolu / Contributor

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Daily Mail: принц Гарри и Маркл забрали детей из школы

Принц Гарри и Меган Маркл решили перевести детей в другую школу спустя всего несколько дней после начала занятий в Великобритании. Причиной стали опасения за безопасность семилетнего Арчи и пятилетней Лилибет. Об этом сообщило Daily Mail.

По данным издания, дети проучились в новом учебном заведении всего два дня. После консультаций со специалистами по охране супруги приняли решение прекратить обучение в этой школе и выбрать другой вариант.

Представитель семьи подчеркнул, что решение не связано с качеством образования или отношением сотрудников учебного заведения. По его словам, Гарри и Меган остались благодарны педагогам и персоналу, а дети успели привыкнуть к новой обстановке и положительно восприняли школу.

Источники, близкие к семье, рассказали, что главной проблемой стали организационные вопросы, связанные с обеспечением безопасности. По их данным, расположение школы, интенсивное движение на дорогах и необходимость ежедневных поездок создавали дополнительную нагрузку на частную охрану герцога и герцогини Сассекских.

«Очень жаль, потому что они просто обожали школу, других учеников и их родителей. Она идеально подходила им во всех отношениях, и детям очень нравилось там учиться. Они хотели, чтобы все получилось, но им пришлось принять трудное решение, поскольку команда не могла обеспечить бесперебойную работу», — рассказал источник.

Ситуация произошла на фоне продолжающегося спора принца Гарри с британскими властями по вопросу государственной охраны. После отказа от выполнения королевских обязанностей в 2020 году герцог Сассекский лишился автоматической защиты, которая предоставлялась ему как работающему члену королевской семьи.

Гарри ранее заявлял, что его положение как сына короля Карла III, а также военное прошлое делают его семью потенциальной целью. При этом британское правительство отмечало, что решения об охране принимаются индивидуально и зависят от оценки угроз.

После возвращения в Великобританию семья продолжает использовать частную охрану. При этом частные сотрудники безопасности имеют меньше полномочий, чем полиция, в том числе не могут носить огнестрельное оружие.

Сейчас Арчи и Лилибет должны продолжить обучение в другой школе. Перед окончательным выбором дети уже прошли ознакомительное занятие.

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