Дети Пугачевой и Галкина пойдут учиться в престижную школу за 340 тысяч в месяц

Алла Пугачева заявила в интервью Кириллу Клейменову на Первом канале, что в следующем году ее двойняшки Гарри и Лиза пойдут в школу. Пока Примадонна отечественного шоу-бизнеса не разрешает детям пользоваться компьютером. По словам певицы, ее дети еще успеют познакомиться с гаджетами, когда станут первоклассниками.

Поскольку семья обосновалась в замке в деревне Грязь Одинцовского района Подмосковья, то Пугачева и Галкин присматривают подходящее учебное заведение для двойняшек недалеко от дома. Артистка не хочет, чтобы Гарри и Лиза тратили много времени на дорогу, сообщает «Дни.ру».

По информации издания, звездная пара поехала смотреть одну из самых дорогих школ России — Первую Московскую гимназию. Известно, что стоимость обучения за двух учащихся — примерно 340 тысяч рублей в месяц. То есть год обучения Гарри и Лизы, звездной паре обойдется почти в три миллиона рублей.

Учитывая, что Максим Галкин и Алла Пугачева — одни из самых высокооплачиваемых артистов на эстраде, то такие расходы им по карману.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза Галкина в огненно-алом купальнике очаровала соцсети.