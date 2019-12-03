  1. Пятый канал
  4. Дети Пугачевой и Галкина пойдут учиться в престижную школу за 340 тысяч в месяц

Дети Пугачевой и Галкина пойдут учиться в престижную школу за 340 тысяч в месяц

, 16:48 | Мия Субботина 206

В следующем году двойняшки Гарри и Лиза станут первоклассниками.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Алла Пугачева заявила в интервью Кириллу Клейменову на Первом канале, что в следующем году ее двойняшки Гарри и Лиза пойдут в школу. Пока Примадонна отечественного шоу-бизнеса не разрешает детям пользоваться компьютером. По словам певицы, ее дети еще успеют познакомиться с гаджетами, когда станут первоклассниками.

Поскольку семья обосновалась в замке в деревне Грязь Одинцовского района Подмосковья, то Пугачева и Галкин присматривают подходящее учебное заведение для двойняшек недалеко от дома. Артистка не хочет, чтобы Гарри и Лиза тратили много времени на дорогу, сообщает «Дни.ру».

По информации издания, звездная пара поехала смотреть одну из самых дорогих школ России — Первую Московскую гимназию. Известно, что стоимость обучения за двух учащихся — примерно 340 тысяч рублей в месяц. То есть год обучения Гарри и Лизы, звездной паре обойдется почти в три миллиона рублей.

Учитывая, что Максим Галкин и Алла Пугачева — одни из самых высокооплачиваемых артистов на эстраде, то такие расходы им по карману.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза Галкина в огненно-алом купальнике очаровала соцсети.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.14
-0.27 71.06
0.09
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам

Последние новости

17:42
Предприниматель после ссоры подстрелил главу администрации в Нижегородской области
17:34
Гарик Харламов снимет фильм про свое альтер эго — Эдуарда Сурового
17:25
Гуманитарный форум «От знания к действию» проходит в Москве
17:21
Молодую нянечку из Дагестана подозревают в убийстве подопечной
17:15
Отец четверых детей Эмин Агаларов мечтает добавить в «команду» еще парочку
17:08
Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Белгородской области есть ребенок

Сейчас читают

«Мисс интрига»: дочь Лободы попросила у мамы братика
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»
Названа главная опасность от просмотра порнофильмов — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]