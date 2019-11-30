«Золотая рыбка»: Лиза Галкина в огненно-алом купальнике очаровала соцсети

Поклонники юной Лизы Галкиной вновь восторгаются очарованием дочери Пугачевой и Галкина. Поводом для восхищения стало новое фото, размещенное на фан-странице девочки в Instagram.

На снимке Лиза позирует рядом с бассейном в ярко-красном слитном купальнике с рюшами и белой купальной шапочке. Малышка склонила голову набок и отставила в сторону ножку. Поклонники девочки буквально завалили комментарии к публикации восторженными откликами.

Instagram @elizaveta_galkinaa

«Все замечательно! Особенно Лизонька-Лапонька в этом купальнике!»

«Золотая рыбка!»

«Маленькая кокетка!» — восхищены подписчики аккаунта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза и Гарри Галкины устроили генеральную уборку дома.