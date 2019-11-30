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  4. «Золотая рыбка»: Лиза Галкина в огненно-алом купальнике очаровала соцсети

«Золотая рыбка»: Лиза Галкина в огненно-алом купальнике очаровала соцсети

, 8:00 | Анастасия Игонина Фото 314

Фотография девочки с занятий по плаванию появилась на странице, посвященной младшей дочери Пугачевой.

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Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaa

Поклонники юной Лизы Галкиной вновь восторгаются очарованием дочери Пугачевой и Галкина. Поводом для восхищения стало новое фото, размещенное на фан-странице девочки в Instagram.

На снимке Лиза позирует рядом с бассейном в ярко-красном слитном купальнике с рюшами и белой купальной шапочке. Малышка склонила голову набок и отставила в сторону ножку. Поклонники девочки буквально завалили комментарии к публикации восторженными откликами.

Instagram @elizaveta_galkinaa

«Все замечательно! Особенно Лизонька-Лапонька в этом купальнике!»

«Золотая рыбка!»

«Маленькая кокетка!» — восхищены подписчики аккаунта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза и Гарри Галкины устроили генеральную уборку дома.

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