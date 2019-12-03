Триумф России, рецессия в США, крах Евросоюза: Saxo Bank «шокировал» прогнозами

Экономисты датского инвестбанка Saxo Bank опубликовали список «шокирующих предсказаний» для мировой экономики на 2020 год. Согласно прогнозам аналитиков, экономику США ждет рецессия, Евросоюз — распад, а Россию — двойной выигрыш.

Двойной выигрыш России

Аналитики Saxo Bank не исключают, что в 2020 году Россия сможет договориться со странами ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Это приведет к росту цен до 90 долларов за баррель. Сверхдоходы от продажи сырья Россия может направить на финансирование нацпроектов.

Второй выигрыш РФ может получить от рекордного роста цен на палладий. Этот металл добавляют в бензин, чтобы уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Развитие «зеленых» технологий уже привело к росту цен на палладий на 50% с начала 2019 года. Россия остается крупнейшим поставщиком.

Рецессия в США

Главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен считает, что из-за торговой войны с Китаем президент США Дональд Трамп может ввести налог «Америка прежде всего». Подобное решение Вашингтон уже принимал во время Великой депрессии, чтобы защитить американские компании. В итоге ситуация в экономике резко ухудшилась из-за отказа других стран торговать с США.

«Рецессия в США весьма вероятна. В IV квартале 2019 года рост ВВП страны уже составляет примерно 0,2-0,3% и может даже стать отрицательным. В начале 2020 года страна будет очень близка к этому», — цитирует Якобсена RT.

Распад Евросоюза

Вслед за Великобританией выйти из ЕС может и Венгрия. Соответствующее заявление Будапешт может сделать уже в 2020 году. Это связано с резким ухудшением отношений между ним и Брюсселем из-за штрафной процедуры по статье седьмой Лиссабонского договора, говорится в прогнозе Saxo Bank.

Власти Евросоюза хотят наказать Венгрию за жесткие ограничения на свободу прессы, суда, науки и правозащитников. В Будапеште же считают, что их наказывают за отказ принимать мигрантов. После запуска штрафной процедуры договориться им станет еще сложнее.

Ежегодные «шокирующие прогнозы» датского инвестбанка посвящены маловероятным событиям, которые могут резко изменить ситуацию на финансовых рынках. Ранее 5-tv.ru сообщал, что прогнозировал Saxo Bank на 2019 год. Тогда говорилось, что Аррlе может купить Теslа и уничтожить спутники.