Автобус перевернулся в Воронежской области. Есть пострадавшие

Автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный МВД.

Авария произошла на 763 километре трассы М-4 «Дон». Известно, что есть пострадавшие, но об их количестве информации пока не поступало.

Движение в сторону юга ограничено. Обстоятельства ЧП устанавливаются. Предварительно, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание пассажирского транспорта, в котором находилось 30 человек.

Это уже третья авария за последние несколько суток с участием автобусов российских регионах. Самая страшная из них произошла в Забайкалье. Пассажирский транспорт на скользкой зимней дороге слетел с моста и упал на крышу. Погибло 19 человек. Еще 20 пострадали. Расследование обстоятельств ДТП находится на контроле центрального главка СК РФ.