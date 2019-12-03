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Трамп намерен обсудить тему членства Турции в НАТО

, 15:11 | Василий Заика Видео 209

Президент США, несмотря на это, назвал Анкару «надежным партнером».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefani Reynolds, Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Лондоне заявил, что намерен обсудить вопрос членства Турции в Североатлантическом альянсе со странами-участницами блока. Несмотря на это, лидер Соединенных Штатов назвал Турцию «надежным партнером».

«Мне нравится Турция, я хорошо знаком с президентом (Реджепом Тайипом Эрдоганом — Прим.ред.). Он — хороший член НАТО или будет им… Тема членства будет обсуждаться участниками альянса. <…> Турция — надежный партнер», — цитирует Дональда Трампа РИА Новости.

Лидер США также считает необходимым отслеживать ситуацию вокруг приобретения Турцией у России зенитно-ракетных систем С-400. По мнению Трампа, покупка Анкарой современного российского вооружения представляет собой «проблему» для его страны.

В Вашингтоне склонны считать, что российские системы С-400 могут быть задействованы для получения информации об истребителях пятого поколения F-35. Именно по этой причине США пришлось исключить Турцию из программы по созданию этого типа самолетов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Госдеп США потребовал у Анкары избавиться от C-400. Соединенные Штаты в очередной раз пригрозили Анкаре санкциями за приобретение российских зенитно-ракетных систем.

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