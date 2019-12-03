«У нас была долгая притирка»: Михайлов рассказал о знакомстве с женой Инной

Российский музыкант Стас Михайлов в телепрограмме Бориса Корчевникова «Судьба человека» на одном из федеральных телеканалов вспомнил, как познакомился с будущей женой Инной. Это произошло в Москве в 2006 году. К тому моменту у Стаса были за плечами неудачные отношения и двое детей. У Инны также была тяжелая жизненная ситуация: отношения с футболистом Андреем Канчельскисом, от которого она родила двоих детей, у нее не сложились.

Михайлов вспомнил, как после концерта поехал в клуб на вечеринку, где была Инна. По словам звезды, она появилась в тот период жизни, когда его сердце было открыто.

«Я увидел в ней человека, который для меня много нового открыл. Это важно для мужчины», –подчеркнул артист.

По его словам, в тот момент у него не было ничего, кроме песен. Однако Инна приняла условия его жизни. Вместе с ней они снимали однокомнатную квартиру, и артист никогда не видел на ее лице дискомфорта. Михайлов признается, что за это он ее больше всего любит и уважает.

«Очень многие из нынешнего шоу-бизнеса мне говорили: „Ты что, головой поехал?“. Она пошла со мной по жизни. Для мужчины очень важен тыл. У нее есть возможность с годами мягко на меня влиять. Она знает, что мной невозможно управлять. Она умная женщина», — подчеркнул музыкант.

Также он отметил, что жить с публичным человеком гораздо сложнее, поэтому они с супругой долго находили подход к друг другу.

«У нас была долгая притирка. У нас жизнь подразумевает общение с людьми. В тот момент, когда мы познакомились, у меня произошел перелом в голове. До этого я просто столько натерпелся, поэтому с ней стало комфортно и хорошо. Я дополняю ее, она дополняет меня», — заявил артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хирург во время операции позволил Стасу Михайлову положить на грудь икону.