Певица Рита Дакота удивила поклонников горячими снимками. 29-летняя певица снялась обнаженной для глянцевого издания. Снимками поделилась на своей странице в Instagram фотограф Александра Буримова.
«Рита была смелой, но при этом всегда „с головой“ и неотступной позицией по поводу многих уловок и уговоров редакторов», — делится воспоминаниями Александра.
Сама Дакота столь откровенные снимки на своей странице в Instagram не решилась публиковать, однако отметила, что не стесняется своей сексуальности, пишет «Super».
«Такая грань меня тоже есть. Я не стесняюсь своей природы, сексуальности и самости. Быть женщиной — это красиво. Быть обнаженной женщиной в объективе Саши Буримовой — это искусство», — цитирует слова певицы издание.
Подписчики восторженно приняли такие снимки и восхитились сексуальностью и чувственностью артистки.
«О май гад! Невероятно просто!»;
«Очень сексуально. При этом так не пошло. Эстетически красиво»;
«Роскошная Рита. Прекрасная работа!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рита Дакота снялась топлес в кожаных штанах.