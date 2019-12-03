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«Быть женщиной — это красиво»: фото обнаженной Риты Дакоты восхитили фанатов

, 16:11 | Мия Субботина Фото 416

Смелыми кадрами артистки поделилась фотограф на своей странице в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @ritadakota, @burimova

Певица Рита Дакота удивила поклонников горячими снимками. 29-летняя певица снялась обнаженной для глянцевого издания. Снимками поделилась на своей странице в Instagram фотограф Александра Буримова.

«Рита была смелой, но при этом всегда „с головой“ и неотступной позицией по поводу многих уловок и уговоров редакторов», — делится воспоминаниями Александра.

Instagram @burimova

Сама Дакота столь откровенные снимки на своей странице в Instagram не решилась публиковать, однако отметила, что не стесняется своей сексуальности, пишет «Super».

«Такая грань меня тоже есть. Я не стесняюсь своей природы, сексуальности и самости. Быть женщиной — это красиво. Быть обнаженной женщиной в объективе Саши Буримовой — это искусство», — цитирует слова певицы издание.

Подписчики восторженно приняли такие снимки и восхитились сексуальностью и чувственностью артистки.

«О май гад! Невероятно просто!»;

«Очень сексуально. При этом так не пошло. Эстетически красиво»;

«Роскошная Рита. Прекрасная работа!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рита Дакота снялась топлес в кожаных штанах.

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