Пешеход ранил кухонным ножом сотрудника полиции в подмосковных Мытищах. Как стало известно 5-tv.ru, причиной происшествия стал переход дороги в неположенном месте.

Инцидент произошел на Благовещенской улице днем 3 декабря. Пешеход решил нарушить ПДД, что увидел сотрудник ГИБДД. Последний сделал мужчине замечание.

Реакция последовала неадекватная: злоумышленник достал кухонный нож и полоснул полицейского по лицу в районе уха.

Коллега правоохранителя повалил напавшего на землю. Вскоре его задержали и доставили в отдел. Отец злоумышленника сказал, что 26-летний сын состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Правоохранителя отвезли в больницу. Он жив и все время находился в сознании. Ему наложили швы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания бездомного, который напал с ножом на полицейского в Москве.