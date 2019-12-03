Брежнева получила от Меладзе необычный подарок

Российская певица Вера Брежнева рассказала в программе «Ты не поверишь!» на федеральном канале о сюрпризе от мужа Константина Меладзе. Известно, что у артистки достаточно плотный график работы и она много гастролирует. Заботливый муж приметил, что жене в данный момент нужно больше всего.

«Я столько езжу, что даже чемоданы уже не выдерживают. Чемодан сломался. Муж знал, какой мне нравится, и подарил его. Теперь могу снова отправиться в путь с новым чемоданом», — отметила артистка.

Ранее в сети появлялись слухи о предстоящем разводе звездной пары, однако певица отреагировала на них с юмором. Экс-солистка группы «ВИА Гра» утверждает, что в графике мужа просто нет свободного времени, что ходить на свидания с любовницей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тяжелый рабочий ритм довел Веру Брежневу до капельниц.