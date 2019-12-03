Медики рассказали, о каких болезнях говорит кровь из носа

Врачи рассказали, о каких заболеваниях может говорить кровотечение из носа. По мнению специалистов, это симптом сразу нескольких возможных проблем со здоровьем.

Так, регулярные кровяные выделения могут указывать на плохую свертываемость крови или ломкость сосудов. Возможен и авитаминоз — в частности, речь идет о нехватке в организме витаминов С и К.

Не исключено назальное кровотечение при воспалительных процессах и простудах. Дело в том, что в этом случае может повредиться слизистая оболочка носа — это и приводит к течению крови.

Нередко кровь из носа — это крайне тревожный сигнал. Симптом может свидетельствовать об онкологических заболеваниях и хроническом рините. Впрочем, доброкачественные образования тоже могут вызывать кровь из носа, не угрожая жизни, сообщает «Вечерняя Москва».

Еще одна причина кровотечений — анатомическая особенность. Нетипичное строение дыхательных путей или носовой полости может привести к регулярным выделениям крови. В таком случае врачи проводят коагуляцию — прижигание сосудов.

Врачи подчеркивают: речь идет о регулярных кровотечениях. Если кровь из носа пошла у вас один раз, беспокоиться не стоит — скорее всего, это стало результатом перепадов температуры или атмосферного давления.

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