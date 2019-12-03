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Елка, Плетнева и Мари Краймбрери станут участницами хоррор-шоу

, 18:12 | Анастасия Игонина 203

Артистки окажутся посреди гор и леса без средств связи и будут вынуждены выживать.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Участники музыкального фестиваля LiveFest станут героями реалити-шоу в жанре хоррор. Артисты будут вынуждены выживать в лесу на холоде.

Фестиваль пройдет на курорте «Роза Хутор» в начале января. В течение четырех дней мероприятия и участники, и гости станут героями шоу «Спасти звезду». По задумке организаторов, артисты отправятся на одну из высот курорта, имея с собой только камеру GoPro.

Спасать и возвращать звезд к цивилизации придется зрителям фестиваля, опираясь на наводки и подсказки о местоположении кумиров. Главная задача — доставить артиста на сцену раньше, чем начнется его концерт. Первыми героями хоррор-шоу согласились стать певицы Елка, Мари Краймбрери и Анна Плетнева.

Как сообщает StarHit, пока деталей организаторы проекта не раскрывают. Однако в распоряжении издания оказались кадры со съемок проекта — судя по ним, вести шоу будет йети, роль которого исполнит один из участников фестиваля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Малиновская раскритиковала реалити-шоу Яны Рудковской.

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