Елка, Плетнева и Мари Краймбрери станут участницами хоррор-шоу

Участники музыкального фестиваля LiveFest станут героями реалити-шоу в жанре хоррор. Артисты будут вынуждены выживать в лесу на холоде.

Фестиваль пройдет на курорте «Роза Хутор» в начале января. В течение четырех дней мероприятия и участники, и гости станут героями шоу «Спасти звезду». По задумке организаторов, артисты отправятся на одну из высот курорта, имея с собой только камеру GoPro.

Спасать и возвращать звезд к цивилизации придется зрителям фестиваля, опираясь на наводки и подсказки о местоположении кумиров. Главная задача — доставить артиста на сцену раньше, чем начнется его концерт. Первыми героями хоррор-шоу согласились стать певицы Елка, Мари Краймбрери и Анна Плетнева.

Как сообщает StarHit, пока деталей организаторы проекта не раскрывают. Однако в распоряжении издания оказались кадры со съемок проекта — судя по ним, вести шоу будет йети, роль которого исполнит один из участников фестиваля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Малиновская раскритиковала реалити-шоу Яны Рудковской.