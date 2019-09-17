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«Красоту не испортишь»: Певица Asti показала свою «нерабочую сторону»

, 15:59 Фото 694

Анна Дзюба предстала перед подписчиками в Instagram в неприглядном свете, чем привела фолловеров в восторг.

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Фото, видео: Instagram @astiselfmade

Солистка группы Artik & Asti 29-летняя Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Asti, поделилась «откровением» с подписчиками в своем Instagram-аккаунте.

Артистка опубликовала серию из двух фото. На одном из них она запечатлена в блестящем платье на одно плечо с идеально подобранным макияжем и в выгодном ракурсе.

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Instagram @astiselfmade

На следующем снимке певица специально показала себя в неприглядном виде. За счет изменения ракурса у Asti «поплыл» овал лица и внезапно появился второй подбородок.

«Асти у себя в Инстаграмм, и у других, листаем ленту и смеемся вместе, ракурс и макияж — имеют значение», — написала Дзюба.

Instagram @astiselfmade

Поклонники поддержали любимую артистку и оценили ее чувство юмора.

«Тебя даже ракурс не портит»;

«Красоту ничем не испортишь! А главное, какое чувство юмора!»

«Умничка, самоирония и умение показать себя с любой стороны — это очень круто️, обожаю», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полуголая певица Asti пожаловалась на травмы, выложив эротичное фото.

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