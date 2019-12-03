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Жители Нарьян-Мара остались без питьевой воды

, 19:56 Эфирная новость 154

Коммунальщики экстренно ликвидируют серьезную аварию на центральном водопроводе, которая оставила без холодной воды почти все дома столицы Ненецкого округа.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В эти минуты в Нарьян-Маре ликвидируют серьезную аварию на центральном водопроводе. Холодной воды нет практически во всех домах, а в столице Ненецкого округа проживают 25 тысяч человек.

Причина ЧП — изношенность коммуникаций. Трубы в городе прокладывали около сорока лет назад и с тех пор ни разу не ремонтировали. Сейчас место прорыва обнаружено. Там работают коммунальщики. Обещают все ликвидировать к девяти вечера. К многоквартирным домам организован подвоз воды.

Кроме того, горожане могут воспользоваться колонками. Однако сколько точно жителей Нарьян-Мара остались без питьевой воды сейчас, местные власти сказать затрудняются — не все здания подключены к водопроводу.

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