Жители Нарьян-Мара остались без питьевой воды

В эти минуты в Нарьян-Маре ликвидируют серьезную аварию на центральном водопроводе. Холодной воды нет практически во всех домах, а в столице Ненецкого округа проживают 25 тысяч человек.

Причина ЧП — изношенность коммуникаций. Трубы в городе прокладывали около сорока лет назад и с тех пор ни разу не ремонтировали. Сейчас место прорыва обнаружено. Там работают коммунальщики. Обещают все ликвидировать к девяти вечера. К многоквартирным домам организован подвоз воды.

Кроме того, горожане могут воспользоваться колонками. Однако сколько точно жителей Нарьян-Мара остались без питьевой воды сейчас, местные власти сказать затрудняются — не все здания подключены к водопроводу.