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Мини-апокалипсис под Петербургом: почему загорелся огромный склад с каучуком

, 20:11 Эфирная новость 227

К данному терминалу уже были претензии — по системе пожаротушения в одном из помещений, площадью в 24 квадратных метра. В итоге сгорело 12 000 квадратов.

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Фото, видео: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 5-tv.ru

Весь день в Петербурге боролись с масштабным пожаром на контейнерных складах. Площадь возгорания как два футбольных поля, заставленные бочками с каучуком и паллетами фанеры. В общем — мини-апокалипсис. Тушили, в том числе два пожарных поезда!

Причина возгорания устанавливается, но у МЧС к данному терминалу уже были претензии — по системе пожаротушения в одном из помещений, площадью в 24 квадратных метра. В итоге сгорело 12 000 квадратов.

Кадры снятые в первые минуты. В огне уже десятки контейнеров, в которых тонны каучука. Резины, которая воспламеняется мгновенно.

Сразу после возгорания на место прибыли дознаватели, чтобы выяснить не только причины пожара, но и исполнение правил безопасности. Собственники забивают такие анагары под потолок — не соблюдают ни расстояния до осветительных приборов, ни между контейнерами. На этом складе хранились, четыре тысячи тонн каучука и тысяча тонн фанеры.

Сгоревший склад был оборудован пожарными водоемами, но воды явно на такую площадь не хватало — огнеборцам пришлось протягивать рукава и подогнать два пожарных поезда.

Но почему-то не справилась с огнем. По словам экспертов, возможно, из-за перегруженности склада. Ранее комиссии проверяли комплекс и находили нарушения — в одном из помещений вообще отсутствовала система пожаротушения. Эта проверка продлится не меньше месяца. Одной из вероятных причин возгорания называют короткое замыкание.

Репортаж Алексея Полторанина.

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