Премьер-министр Финляндии ушел в отставку

Премьер Финляндии сегодня ушел в отставку. Антти Ринне подал прошение об увольнении президенту, и тот согласился. Только попросил нынешнее правительство поработать до назначения новых министров. Кабинет Ринне пробыл у власти около полугода.

Отставка премьера связана с затянувшимся почтовым кризисом в стране. Забастовка почтальонов, недовольных снижением зарплат, продлилась чуть больше двух недель в ноябре — самое загруженное время, когда финны отравляли рождественские открытки и посылки. Неспособность министра решить эту проблему вызвала недоверие его сторонников.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «забастовка солидарности» парализовала авиасообщение между Финляндией и РФ.