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«Забастовка солидарности» парализовала авиасообщение между Финляндией и РФ

, 6:38 Эфирная новость 377

Кроме рейсов в Москву и Петербург также отменены еще более трехсот вылетов из Хельсинки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru

Авиасообщение между Россией и Финляндией сегодня полностью приостанавливается. Крупнейшая финская авиакомпания Finnair объявила забастовку. Помимо рейсов в Петербург и Москву отменены еще более трехсот вылетов. Таким образом пилоты, диспетчеры и работники аэропортов решили поддержать местных почтальонов, которые не довольны условиями работы.

К «забастовке солидарности», как ее назвали в профсоюзах, также присоединились железнодорожники, работники сферы услуг и даже энергетики с моряками. Ожидаются серьезные перебои в работе общественного транспорта Хельсинки и всего столичного региона, не выйдет на линии несколько паромов между Финляндией, Швецией и Эстонией.

10 тысяч сотрудников почты бастуют с 11 ноября. Они утверждают, что руководство пытается пересмотреть трудовые договоры и снизить зарплату.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что таможенная служба Финляндии задолжала россиянам 11 миллионов евро.

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