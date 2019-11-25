«Забастовка солидарности» парализовала авиасообщение между Финляндией и РФ

Авиасообщение между Россией и Финляндией сегодня полностью приостанавливается. Крупнейшая финская авиакомпания Finnair объявила забастовку. Помимо рейсов в Петербург и Москву отменены еще более трехсот вылетов. Таким образом пилоты, диспетчеры и работники аэропортов решили поддержать местных почтальонов, которые не довольны условиями работы.

К «забастовке солидарности», как ее назвали в профсоюзах, также присоединились железнодорожники, работники сферы услуг и даже энергетики с моряками. Ожидаются серьезные перебои в работе общественного транспорта Хельсинки и всего столичного региона, не выйдет на линии несколько паромов между Финляндией, Швецией и Эстонией.

10 тысяч сотрудников почты бастуют с 11 ноября. Они утверждают, что руководство пытается пересмотреть трудовые договоры и снизить зарплату.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что таможенная служба Финляндии задолжала россиянам 11 миллионов евро.