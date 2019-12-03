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  4. Введение во храм Пресвятой Богородицы: почему нельзя спешить 4 декабря

Введение во храм Пресвятой Богородицы: почему нельзя спешить 4 декабря

, 22:18 | Анастасия Игонина Фото 6

В среду православные верующие отмечают важное событие — Введение Девы Марии во храм.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Матыцин

Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечают православные верующие 4 декабря. Согласно преданию, матери Девы Марии незадолго до зачатия явился ангел, который сообщил о скором рождении ребенка. Женщина пообещала, что ребенок, какого бы пола он ни был, будет служить Господу, поэтому в три года Марию отдали жить в храм.

Первосвященник, принимавший Марию, тоже получил наставление свыше и ввел девочку в Святая святых, где хранились скрижали Завета. До этого в помещение никогда не было разрешено входить кому-либо, кроме самого первосвященника — раз в год он совершал там очистительный ритуал.

При храме Мария жила до замужества — по указанию ангела священник по имени Захария устроил смотр женихов, выбирая суженого при помощи посоха, который расцвел, оказавшись рядом с Иосифом.

Что можно делать 4 декабря

Введение было принято считать началом зимы — поэтому праздник был своего рода отмашкой для зимних ярмарок. 4 декабря считается хорошим днем для совершения сделок, продажи или обмена.

На Руси верили, что в этот день Зима разъезжает на санях от деревни к деревне — поэтому ко Введению принято было приводить в порядок и усовершенствовать сани, чтобы Зима могла при необходимости взять любые. В современных условиях в этот праздник также хорошо будет заняться проверкой и приведением в порядок любого личного транспорта.

Что нельзя делать 4 декабря

Поскольку Введение Богородицы во храм — большой религиозный праздник, на Руси категорически запрещали заниматься в этот день тяжелым трудом. По возможности, свободное время необходимо посвятить мыслям о жизни и молитвам.

Нельзя 4 декабря суетиться, торопиться и спешить. Считается, что тот, кто Зиму впопыхах встречает — весь год будет спешить, но не успеет.

Ни в коем случае не стоит давать кому-либо в долг — на Руси верили, что это сулит убытки и бедность в ближайшие месяцы.

Приметы 4 декабря

  • Если снег выпал на Введение и не растаял до тепла, то будет хороший урожай.
  • Если в этот день выпало много снега, зима будет снежной и морозной.
  • Если в эту дату на улице сильный мороз, то лето будет жарким и засушливым, а в ближайшие дни будет стужа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего категорически нельзя делать в день Авдия-Радетеля.

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