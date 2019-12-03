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«Люди под завалами!»: очевидец рассказала об обрушении дома после хлопка под Белгородом

, 22:39 | Анастасия Игонина Эксклюзивное интервью 746

Наталья Лихачева, ставшая свидетелем падения балкона и стены многоэтажного жилого здания, рассказала 5-tv.ru о том, как разворачивались события.

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Фото, видео: РИА Новости / Антон Вергун, 5-tv.ru

Очевидец обрушения дома в поселке Яковлево Белгородской области после хлопка газа поделилась с 5-tv.ru подробностями происшествия. Наталья Лихачева рассказала, что в момент первого хлопка проезжала с супругом на машине мимо места ЧП.

«Муж остановил машину, выскочил, перебежал на другую сторону. Перезванивает мне и говорит: «разворачивай машину, подъезжай, здесь люди под завалами!», — поделилась женщина.

По словам Натальи, второе обрушение, в ходе которого упал балкон третьего этажа и вся стена над ним, произошло буквально через 15 минут после хлопка.

Пока это было возможно, очевидцы происшествия помогали оказавшимся под завалами людям выбраться через свободное пространство на уровне первого этажа. Однако повторное обрушение сделало самостоятельную эвакуацию невозможной.

Сейчас на месте работают экстренные службы. По данным МЧС, под завалами четырехэтажного жилого здания остается один человек. В результате ЧП два человека получили ожоги, еще четверо — травмы различной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором запечатлен момент падения одной из стен жилого дома в поселке под Белгородом. Следователи начали проверку по факту произошедшего.

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