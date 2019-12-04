Водитель с поддельными правами наехал на сотрудника ДПС в Кабардино-Балкарии

Водитель сбил сотрудника ДПС и скрылся с места происшествия после того, как показал поддельные права. Инцидент произошел в Кабардино-Балкарии. 20-летнего нарушителя задержали, следователи проводят по данному факту проверку.

Экипаж ДПС УМВД России по городу Нальчик остановил машину ВАЗ-2110 для проверки документов автовладельца. Находящийся за рулем молодой человек предоставил полицейским водительские права, как выяснилось впоследствии — поддельные.

В какой-то момент водитель начал движение автомобиля, наехав при этом на правоохранителя. Протащив сотрудника ДПС на машине 15 метров, нарушитель уехал с места происшествия.

Злоумышленник бросил транспорт и попытался скрыться. Однако полицейскими было установлено его местонахождение. В настоящий момент водитель задержан. Решается вопрос о возбуждении в отношении него дел по нескольким статьям административного и уголовного кодексов.

Пострадавший сотрудник полиции был доставлен в местное медучреждение. Жизни и здоровью правоохранителя ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео того, как в Красноярском крае машина сбила сотрудника ДПС.