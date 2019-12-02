«Да вы неприлично пьяны!» Волочкова возмутила фанатов новым видео

Анастасия Волочкова вновь заставила пользователей соцсети бурно обсуждать свою персону. Все началось с того, что балерина опубликовала в Instagram видео, в котором похвасталась подписчикам презентом. Артистка рассказала, что подарок ей преподнес любимый человек.

Звезда достала из праздничного пакета два новеньких iPhone и продемонстрировала их фанатам.

«Мне любимый человек сделал подарок в первый день зимы. Я вам сейчас покажу. Это два iPhone. Самые последние. Золотой и цвета моих глаз», — поделилась радостью знаменитость.

Подарок Анастасии Волочковой не особенно впечатлил ее подписчиков. А вот поведение балерины в кадре вызвало кучу кривотолков. Юзерам показалось, что артистка на видео сильно пьяна. Комментарии под постом быстро наполнились возмущенными и саркастичными сообщениями пользователей.

«Начала трезвая, закончила в дрова»;

«Мадам, да вы неприлично пьяны!»

«Действительно пьяна, я шокирована, многие об этом говорили, но посмотрев это видео — сама убедилась!»

«Интересно она под этим делом с лестницы не падала?» — написали фолловеры в комментариях.

Подписчиков Анастасии Волочковой смутило еще одно обстоятельство. Злопыхатели выразили мнение — балерина обманывает их насчет наличия «любимого человека», который одаривает ее дорогими презентами.

«Сама себе купила и рассказывает про любимых людей, которых нет. Было бы это на самом деле, тут же отметила бы дарителя и в объятиях задушила», — заявил хейтер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова утверждает — она не хочет приближения Нового года.