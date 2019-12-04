Комитет палаты представителей принял доклад по импичменту президенту США Дональду Трампу. Документ был принят большинством голосов. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
Комитет палаты представителей принял доклад по импичменту Дональду Трампу
Сегодня, 3:07 | Алиса Маркова Мировые новости 30
Документ был принят большинством голосов.
Фото: Michael Reynolds/picture alliance/ТАСС
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