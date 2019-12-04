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  4. Комитет палаты представителей принял доклад по импичменту Дональду Трампу

Комитет палаты представителей принял доклад по импичменту Дональду Трампу

, 3:07 | Алиса Маркова 30

Документ был принят большинством голосов.

Фото: Michael Reynolds/picture alliance/ТАСС

Комитет палаты представителей принял доклад по импичменту президенту США Дональду Трампу. Документ был принят большинством голосов. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

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