Пригожин считает миллионные гонорары Ротару «абсолютно невысокими»

Продюсер Иосиф Пригожин считает гонорарные запросы Софии Ротару совсем невысокими. В СМИ появилась информация о том, что за выступление на новогоднем корпоративе певица просит, по меньшей мере 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Иосифа Пригожина, поп-дива в советские годы «работала за копейки» и теперь заслуживает достойного заработка. Продюсер считает, что творчество должно оплачиваться.

«Музыка — это то, за счет чего живут исполнители, посвящая все свое время творчеству. Ротару за многие десятилетия своей деятельностью заслужила уважение публики, и заработала почет. Я считаю, что эта стоимость для выступлений Ротару абсолютно невысокая», — высказался супруг Валерии.

Общественность возмутилась после того, как София Ротару объявила о возвращении на российскую сцену. Ранее гражданка Украины утверждала, что больше не будет выступать в России. В сети начали настоящую травлю артистки. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса вступились за коллегу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин призвал оставить в покое Софию Ротару.