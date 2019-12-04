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  4. Пригожин считает миллионные гонорары Ротару «абсолютно невысокими»

Пригожин считает миллионные гонорары Ротару «абсолютно невысокими»

, 6:28 | Ниса Мурзанаева Видео 97

Продюсер напомнил недоброжелателям певицы, что в советское время она работала «за копейки».

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Продюсер Иосиф Пригожин считает гонорарные запросы Софии Ротару совсем невысокими. В СМИ появилась информация о том, что за выступление на новогоднем корпоративе певица просит, по меньшей мере 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Иосифа Пригожина, поп-дива в советские годы «работала за копейки» и теперь заслуживает достойного заработка. Продюсер считает, что творчество должно оплачиваться.

«Музыка — это то, за счет чего живут исполнители, посвящая все свое время творчеству. Ротару за многие десятилетия своей деятельностью заслужила уважение публики, и заработала почет. Я считаю, что эта стоимость для выступлений Ротару абсолютно невысокая», — высказался супруг Валерии.

Общественность возмутилась после того, как София Ротару объявила о возвращении на российскую сцену. Ранее гражданка Украины утверждала, что больше не будет выступать в России. В сети начали настоящую травлю артистки. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса вступились за коллегу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иосиф Пригожин призвал оставить в покое Софию Ротару.

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