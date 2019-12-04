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Победителям чемпионата «Global Management Challenge» вручили кубок

, 7:22 Эфирная новость 8

Принять участие в крупнейшем в мире чемпионате по стратегии и управлению бизнесом смогли молодые бизнесмены, которые прошли отбор при помощи платформы «Россия — страна возможностей».

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Фото, видео: Instagram @gmc.everyday, 5-tv.ru

В Северной столице вручили кубок Санкт-Петербурга и Ленобласти победителям крупнейшего в мире чемпионата по стратегии и управлению бизнесом «Global Management Challenge».

В нем приняли участие молодые предприниматели, которые прошли отбор при помощи государственной платформы «Россия — страна возможностей». По словам обладателей кубка, уже в ходе состязаний им удалось достичь значительного прорыва для своего дела.

«Помимо того, что мы знакомимся здесь с участниками, которые играют с нами на равных, в конкурентной среде, мы также можем знакомиться с более опытными, более взрослыми коллегами, которые могут чем-то помочь нам в нашей сфере — в образовании или даже с трудоустройством», — рассказал победитель кубка «Управляй», победитель кубка Санкт-Петербурга GMC Артем Рожко.

Платформа «Россия — страна возможностей» создана указом президента в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов. Их участники показывают стабильно высокие результаты во всем, начиная от профессиональных конкурсов и заканчивая работой на самых разных должностях федерального и регионального уровня.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Москве проходит гуманитарный форум «От знания к действию».

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