Победителям чемпионата «Global Management Challenge» вручили кубок

В Северной столице вручили кубок Санкт-Петербурга и Ленобласти победителям крупнейшего в мире чемпионата по стратегии и управлению бизнесом «Global Management Challenge».

В нем приняли участие молодые предприниматели, которые прошли отбор при помощи государственной платформы «Россия — страна возможностей». По словам обладателей кубка, уже в ходе состязаний им удалось достичь значительного прорыва для своего дела.

«Помимо того, что мы знакомимся здесь с участниками, которые играют с нами на равных, в конкурентной среде, мы также можем знакомиться с более опытными, более взрослыми коллегами, которые могут чем-то помочь нам в нашей сфере — в образовании или даже с трудоустройством», — рассказал победитель кубка «Управляй», победитель кубка Санкт-Петербурга GMC Артем Рожко.

Платформа «Россия — страна возможностей» создана указом президента в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов. Их участники показывают стабильно высокие результаты во всем, начиная от профессиональных конкурсов и заканчивая работой на самых разных должностях федерального и регионального уровня.

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