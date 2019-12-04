Историк Соколов рассказал об условиях содержания в психиатрическом отделении «Бутырки»

Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении своей возлюбленной и аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал об условиях содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка». Прессе его впечатления пересказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Перевод из Петербурга прошел без проблем, Соколов в целом положительно отзывается о конвойной службе», — сообщил Мельников после посещения историка членами ОНК в «Бутырке».

По его словам, на доцента СПбГУ не оказывается никакого давления. Он находится в камере с человеком, которого обвиняют в краже. Ранее его соседом был подозреваемый в изнасиловании.

«У Соколова есть доступ к библиотеке, сейчас ему выдали книги из имеющегося библиотечного фонда. Произведения Гете, в частности трагедия «Фауст“», — цитирует правозащитника ТАСС.

Мельников добавил, что историку не понравилось состояние туалета. В соответствии с правилами СИЗО, убирать их арестанты должны сами. Администрация изолятора выдаст ему моющие средства в ближайшее время.

Как сообщал 5-tv.ru, Олега Соколова выловили из реки Мойки в Санкт-Петербурге 9 ноября. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки. В квартире доцента СПбГУ обнаружили другие части тела. Позже 63-летний историк признался, что убил и расчленил свою 24-летнюю возлюбленную. Сначала профессор содержался в петербургском СИЗО «Кресты», а потом был переведен в московскую «Бутырку».