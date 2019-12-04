В отношении уличного стрелка из Перми возбудили уголовное дело

Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Перми, подозреваемого в убийстве женщины, ранении прохожего и сотрудника Росгвардии во время стрельбы из ружья на улице. Об этом говорится на сайте главка СК РФ по Пермскому краю.

По версии следствия, обвиняемый выпивал у себя в квартире и решил пострелять из охотничьего ружья, которым владел незаконно. Постреляв у себя дома, он вышел на улицу. Там подозреваемый ранил мужчину и причинил смертельное ранение случайной прохожей. Задерживать его приехал наряд Росгваридии, водитель которого тоже получил ранения.

Подозреваемого задержали живым. В отношении него возбудили уголовное дело за убийство из хулиганских побуждений, покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений и посягательство на жизнь правоохранителя.

Как сообщал 5-tv.ru, инцидент произошел ранним утром 4 декабря. Житель Перми устроил стрельбу на перекрестке улиц Вильямса и Писарева. Опубликовано фото с места происшествия — кадры могут шокировать.