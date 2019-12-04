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Ювелирные изделия теперь можно заказать в интернете

, 20:09 Эфирная новость 173

Запрет на продажу ювелирки действовал в России 27 лет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Miao Xiaojuan, 5-tv.ru

Ювелирные изделия теперь можно будет купить он-лайн совершенно легально. Такое постановление подписали в правительстве.

Чтобы получить разрешение на продажу украшений по сети продавец должен выплнить несколько условий. Драгоценные камни непременно должны иметь сертификат, а на изделиях из металлов обязательно стоять проба.

Запрет на сбыт ювелирки через интернет действовал в России с 1992 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании сотрудниками ФСБ преступной группы, занимавшейся аферами с золотом в Дагестане.

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