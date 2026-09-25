Губернатор Ульяновской области сообщил о массивной атаке БПЛА

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 41 0

Чиновник призвал жителей соблюдать меры безопасности.

Что известно о крупной атаке БПЛА на Ульяновск сегодня

Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Губернатор Ульяновской области сообщил о массивной атаке БПЛА

Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ульяновск. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители. На Ульяновск в настоящее время идет крупная вражеская атака БПЛА. Работает ПВО. Соблюдайте меры безопасности, не подходите к окнам», — написал он.

Ранее 5-tv.ru писал о повреждении административных строений нефтебазы в Ростовской области после падения обломков беспилотного летательного аппарата ВСУ. В результате этого инцидента нет пострадавших. Возгораний на территории нефтебазы не обнаружено.

Известно о двух пострадавших в результате новых атак ВСУ в Белгородской области. В городе Шебекино FPV-дрон атаковал многоквартирный дом, из-за взрыва восьмилетний мальчик получил осколочное ранение. Еще один житель города — взрослый мужчина — получил акубаротравму после удара беспилотника по дорожному полотну. Оба раненых были оперативно доставлены в больницы и получили медицинскую помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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