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  4. Момент нападения с ножом на сотрудника ГИБДД в Мытищах попал на видео

Момент нападения с ножом на сотрудника ГИБДД в Мытищах попал на видео

, 12:21 | Игорь Рязов Видео 95

На кадрах видно, как злоумышленник резким движением руки полоснул полицейского по лицу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

Момент нападения с ножом на сотрудника ГИБДД в подмосковных Мытищах попал на видео. 

Видео было снято случайно. Оператор изначально снимал действия автоинспектора, который, судя по всему, оформлял в отношение него протокол. В этот момент коллега сотрудника ГИБДД был на улице и пошел к другому мужчине с собакой.

Оператор ненадолго отвел камеру, после чего снова навел объектив на инспектора и прохожего. На кадрах можно заметить, что во время разговора последний махнул рукой рядом с головой сотрудника ГИБДД.

«По-моему, вашему коллеге нужна помощь», — сказал в этот момент оператор оформлявшему протокол дорожному полицейскому.

После этого правоохранитель вышел из машины и побежал к уже поваленному на землю злоумышленнику.

Как сообщал 5-tv.ru, инцидент произошел днем 3 декабря. Мужчина с собакой перешел дорогу в неположенном месте, из-за чего получил замечание от сотрудника ГИБДД. Во время разговора он достал кухонный нож и полоснул полицейского по лицу в районе уха. Правоохранитель жив. Задержание подозреваемого попало на видео.

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