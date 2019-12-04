Момент нападения с ножом на сотрудника ГИБДД в Мытищах попал на видео

Момент нападения с ножом на сотрудника ГИБДД в подмосковных Мытищах попал на видео.

Видео было снято случайно. Оператор изначально снимал действия автоинспектора, который, судя по всему, оформлял в отношение него протокол. В этот момент коллега сотрудника ГИБДД был на улице и пошел к другому мужчине с собакой.

Оператор ненадолго отвел камеру, после чего снова навел объектив на инспектора и прохожего. На кадрах можно заметить, что во время разговора последний махнул рукой рядом с головой сотрудника ГИБДД.

«По-моему, вашему коллеге нужна помощь», — сказал в этот момент оператор оформлявшему протокол дорожному полицейскому.

После этого правоохранитель вышел из машины и побежал к уже поваленному на землю злоумышленнику.

Как сообщал 5-tv.ru, инцидент произошел днем 3 декабря. Мужчина с собакой перешел дорогу в неположенном месте, из-за чего получил замечание от сотрудника ГИБДД. Во время разговора он достал кухонный нож и полоснул полицейского по лицу в районе уха. Правоохранитель жив. Задержание подозреваемого попало на видео.