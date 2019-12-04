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Денис Клявер рассказал о 14-летней дочери от Евы Польны

, 12:28 | Валентин Черников 438

Экс-солист дуэта «Чай вдвоем» заявил, что гордится тремя детьми.

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

О 14-летней дочери Евы Польны Эвелин рассказал ее отец Денис Клявер, пишет сайт Teleprogramma.pro. По его словам, красивая девочка растет творческой личностью и пробует себя в разных сферах. Экс-солист дуэта «Чай вдвоем» не стал вдаваться в детали. Но заверил: у Эвелин есть все, чтобы добиться успеха.

Клявер гордится и своими сыновьями — 18-летим Тимофеем и шестилетним Даниэлем. Мальчики отлично ладят между собой, но с сестрой по отцу видятся редко. Старший Тимофей в этом году собирается пойти в армию, а по возвращении оттуда поступить на актерский факультет. Как отмечает певец, его наследник прекрасно смотрится в кадре, как и его дед — Илья Олейников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Денис Клявер опубликовал проникновенный пост в годовщину смерти отца.

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