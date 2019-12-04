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  4. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове больше чем утроилось

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове больше чем утроилось

, 12:54 | Игорь Рязов Видео 101

После ДТП со столбом в больницы доставили 20 человек. Изначально сообщалось о травмах у шестерых.

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Фото, видео: Госавтоинспекция города Саратова

Трое детей и 17 взрослых доставлены в больницы для осмотра после столкновения автобуса с опорой уличного освещения в Саратове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам источника, в автобусе находилось всего 20 человек. Всех госпитализировали для осмотра. Характер их травм пока не уточняется. 

На кадрах с места происшествия видно, что от удара о столб смялась кабина автобуса. Рядом с ним можно заметить оборванные провода.

Как сообщал 5-tv.ru, ДТП с автобусом произошло утром 4 декабря на улице Орджоникидзе. Изначально сообщалось о шестерых пострадавших. По предварительной информации, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

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