Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове больше чем утроилось

Трое детей и 17 взрослых доставлены в больницы для осмотра после столкновения автобуса с опорой уличного освещения в Саратове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам источника, в автобусе находилось всего 20 человек. Всех госпитализировали для осмотра. Характер их травм пока не уточняется.

На кадрах с места происшествия видно, что от удара о столб смялась кабина автобуса. Рядом с ним можно заметить оборванные провода.

Как сообщал 5-tv.ru, ДТП с автобусом произошло утром 4 декабря на улице Орджоникидзе. Изначально сообщалось о шестерых пострадавших. По предварительной информации, они находятся в состоянии средней степени тяжести.