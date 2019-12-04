«Окно в Европу» для незаконных мигрантов открыл находчивый мошенник в Ленобласти

Великого комбинатора задержали полицейские Ленобласти. Мошенник пытался обмануть нескольких выходцев из Средней Азии — обещал за деньги переправить в Финляндию. Для этого разыграл целый спектакль: прямо в лесу установил столбы, имитирующие государственную границу. Но комбинация провалилась, всех поймали настоящие пограничники.

Поддельное «окно в Европу» нашел Иван Уваров. Подробности в репортаже.

Проводника они нашли в интернете. Он пообещал им открыть «окно в Европу». Иностранцы поверили, заплатили аванс и встретились, скорее всего, где-то на выезде из Петербурга. Чтобы начать путь к светлому европейскому будущему.

Сев в неприметную машину, они несколько часов ехали по оживленным трассам, а затем свернули на разбитые проселочные дороги. Путь гостей из Южной Азии продолжился марш-броском по снегу вокруг одного из живописных озер Ленинградской области.

Путешествие закончилось в российском лесу. Гиду пообещали заплатить только после пересечения границы, поэтому предприимчивый гражданин не растерялся и установил прямо в чаше самодельные пограничные столбы. Почти как настоящие, раскрашенные в красный и зеленый цвета.

Через эту импровизированную границу он и провел гостей из Азии. И вот-вот должен был получить 10 тысяч евро. Но не успел. Невероятные приключения иностранцев в чаще карельского леса прервали пограничники. Путешественников задержали. Деньги, которые предназначались гиду, пограничники изъяли.

Такая помощь в переходе через границу — прибыльный бизнес. А незаконные мигранты путь в Европу все чаще держат через Россию.

«Если мы смотрим по телевизору, то как европейцы ко всем относятся, к жителям третьих стран? Русские люди, наоборот, мы такие более добрые, лояльные и сочувствие у нас еще, наверное, со времен советских. Поэтому мы, наверное, так вот относимся. Но отдельные парни, предприимчивые, как в любом бизнесе, стараются извлечь такую выгоду», — говорит бывший начальник секретариата Пограничного управления, подполковник в отставке Владимир Онищенко.

Вот, например, ловко пробираясь через забор, мигранты не пересекают — пробегают польскую границу. Другие контрабандисты оказались еще находчивее. Чтобы незаметными остаться при переходе границы, они использовали самодельные приспособления, имитирующие лосиные следы. И вновь путь держали в Европу.

«В Западной Европе есть возможность получения социальных пособий, определенных преференций, позволяющих тем, кто не хочет работать, существовать», — объясняет доктор социологических наук, руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов ИС РАН Владимир Мукомель.

Путешествие мигрантов из Южной Азии продолжится. Но уже на самолете. Они будут депортированы домой. Их гиду грозит статья «Мошенничество». И, возможно, свои деньги иностранцы когда-нибудь получат назад.