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  4. Пони в салоне самолета шокировал американских авиапассажиров

Пони в салоне самолета шокировал американских авиапассажиров

, 17:43 Эфирная новость 24

Его попутчики написали, что не готовы платить за билет и сидеть рядом с животным.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Julia Moll, 5-tv.ru

Появление необычного пассажира в салоне самолета американской авиакомпании вызвало шок. Лошадь, конечно, маленькая, но места занимает, как два взрослых человека. Соседи пони написали, что не готовы платить за билет и сидеть рядом с животным, которое даже не является домашним.

Позже выяснилось, что пони — не просто питомец. Это обученная лошадь, которая помогает слепым. С лета этого года в самолетах разрешено провозить служебных животных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о коте, которого из-за веса не пустили в самолет. Теперь его похудением занимаются в ХК «Адмирал».

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