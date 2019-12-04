Пони в салоне самолета шокировал американских авиапассажиров

Появление необычного пассажира в салоне самолета американской авиакомпании вызвало шок. Лошадь, конечно, маленькая, но места занимает, как два взрослых человека. Соседи пони написали, что не готовы платить за билет и сидеть рядом с животным, которое даже не является домашним.

Позже выяснилось, что пони — не просто питомец. Это обученная лошадь, которая помогает слепым. С лета этого года в самолетах разрешено провозить служебных животных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о коте, которого из-за веса не пустили в самолет. Теперь его похудением занимаются в ХК «Адмирал».