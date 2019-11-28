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  4. Житель Ростовской области пытался изнасиловать 88-летнюю пенсионерку

Житель Ростовской области пытался изнасиловать 88-летнюю пенсионерку

, 13:24 | Светлана Александрова Видео 104

Ранее мужчина уже был судим за побои.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /ZAM-Photography, /Pascal Deloche, /Karin Rollett-Vlcek, /Konstantin Kokoshkin

Житель города Аксай Ростовской области подозревается в попытке изнасилования 88-летней парализованной пенсионерки. Как стало известно 5-tv.ru, в полицию о преступлении сообщила 62-летняя женщина.

По ее словам, вечером 27 ноября 57-летний сожитель ее сестры будучи сильно пьян, попытался совершить в отношении беспомощного инвалида насильственные действия сексуального характера, однако задуманное до конца не осуществил по неизвестным причинам.

Сейчас полиция проводит проверку по данному заявлению. Известно, что нигде официально не работающий мужчина ранее уже был судим за побои.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге таксист изнасиловал и ограбил девушку-инвалида, передвигающуюся в коляске.

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