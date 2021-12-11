Подарок на Новый Год должен быть не только желанным, но и полезным. Для тех, кто боится промахнуться с предпочтениями адресата, есть беспроигрышный вариант — съедобные подарки, которые и порадуют, и всегда придутся кстати. 5-tv.ru публикует ТОП-5 самых эффектных вариантов вкусного презента.

На пятой строчке нестареющая классика: конфеты и шоколад. Перед новогодними праздниками полки супермаркетов ими просто переполнены — есть из чего выбрать! Кроме того, сладкие подарки долго хранятся и смогут радовать своего обладателя несколько недель.

Четвертую позицию занимает красная икра. Этот деликатес по праву считается одним из главных символов Нового Года. А стоимость продукта зачастую оказывается слишком большой для многих потребителей. Поэтому баночка икры станет подарком не только атмосферным, но и достаточно презентабельным.

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Бронза рейтинга достается не совсем съедобному, но напрямую связанному с продуктами варианту — подарочному сертификату в супермаркет. Такой подарок отлично подойдет для случаев, когда вы не знаете пищевых предпочтений получателя подарка, или тот, кому вы выбираете презент, придерживается сложной и строгой диеты.

Второе место — у съедобных елок. Главный символ зимнего праздника, выполненный из шоколада, имбирных пряников, карамели или любого другого лакомства — беспроигрышный вариант. Особенно удачным такой выбор будет, если вы ищете подарок для ребенка.

ТОП-5 съедобных презентов возглавил подарок с тропическим оттенком — корзина с фруктами. Ее можно вручить и тем, кто не ест сладкое, и тем, у кого есть аллергические реакции, и маленьким детям. Главное — подобрать продукты, которые наверняка порадуют получателя.

Бонус от 5-tv.ru: похожую корзину можно собрать и для представителей сильного пола, или барышень, не питающих слабости к сладкому. Просто замените фрукты на различные мясные продукты!

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