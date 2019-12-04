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  4. Главный синоптик страны пообещал москвичам потепление в конце недели

Главный синоптик страны пообещал москвичам потепление в конце недели

, 17:46 | Алиса Старжевская 21

Роман Вильфанд утверждает, что температура пойдет вверх уже в четверг.

Фото: ТАСС / Гавриил Григоров

Метеоролог Роман Вильфанд сообщил, что, несмотря на резкие спады и подъемы температур, декабрь для большей части Приволжья, а также на Урале и в европейской части России ожидается теплым. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России подробнее о ситуации в Сибири рассказал «Российской газете».

Красноярский край в районе Туры уже сейчас чувствует на себе минус 44-46 градусов, а юг Западной Сибири — минус 25. Несмотря на то, что температура ниже нормы на 12-14 градусов, к концу рабочей недели ожидается потепление.

По словам Вильфанда, оттепель начнется в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях. Превышение нормы ожидается в центре Красноярского края (12-14 градусов).

4 декабря в Москве выпадет снег, местами метель. В четверг прогнозы обещают оттепель, которая продлится до конца недели, температура днем достигнет отметки выше нуля.

Синоптик добавил, что на следующей неделе прогнозируется понижение температуры: «К середине недели придем к отрицательным значениям».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в 30-градусный мороз тысячи человек остались без тепла в Иркутской области.

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