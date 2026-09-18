Осень придет резко: в Москве на следующей неделе может выпасть до 75% осадков

Наблюдавшаяся в первой половине сентября засушливость будет компенсирована.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Москве на следующей неделе может выпасть до 75% месячной нормы осадков
В Москве на следующей неделе может выпасть около 75% месячной нормы осадков, а влажность воздуха повысится до 90–100%. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«По подоконникам и стеклам окон, сливаясь в один монотонный гул, забарабанят дожди, переходя в интенсивные ливни во вторник и четверг, когда в сумме за 48 часов на Москву прольется до 44–49 миллиметров осадков», — рассказал синоптик.
Тишковец отметил, что всего за неделю на каждый квадратный метр в столице может выпасть до пяти ведер дождевой воды. Это составляет около 75% месячной нормы осадков.
По словам специалиста, ранее наблюдавшаяся в первой половине сентября засушливость будет компенсирована, а к концу месяца количество осадков может превысить климатическую норму.
В ночное время на следующей неделе температура в Москве будет держаться на уровне от плюс шести до плюс 11 градусов, днем воздух прогреется максимум до плюс 11–16 градусов.
Синоптик охарактеризовал предстоящую неделю как период затяжной пасмурной погоды и отметил, что после теплого периода осень в столице может наступить достаточно быстро.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что большая часть территории России может столкнуться с аномально теплой и влажной зимой из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. Температура может оказаться выше климатической нормы на три-четыре градуса. Наиболее заметное потепление в центральных и южных регионах страны, предположительно, придется на февраль. При этом в январе количество осадков может превысить норму на 30–40%.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 17 сент
- Разгар бабьего лета: москвичам пообещали жару 17 сентября
- 16 сент
- Уходит бабье лето: москвичей ждет последний аномально теплый четверг осени
- 16 сент
- Обещали солнце, а пошел дождь: почему прогнозы погоды бывают неточными
- 14 сент
- Москва превратится в Сайлент Хилл: город накроет густой туман
- 14 сент
- Нежданные гости: почему в Москве стало много летучих мышей
- 13 сент
- Уже скоро? Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет бабье лето
- 12 сент
- Зима без снега? Синоптик озвучил аномальный погодный прогноз
- 10 сент
- Скачков не ожидается: какая погода будет в Москве на выходных
- 10 сент
- Похолодание бьет по сердцу? Кому стоит опасаться резкой смены погоды
- 10 сент
- Густой туман в Екатеринбурге: самолеты ушли на запасные аэродромы
Читайте также
78%
Нашли ошибку?