Осень придет резко: в Москве на следующей неделе может выпасть до 75% осадков

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 49 0

Наблюдавшаяся в первой половине сентября засушливость будет компенсирована.

На следующей неделе в Москве может выпасть до 75% осадков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
Погода

В Москве на следующей неделе может выпасть до 75% месячной нормы осадков

В Москве на следующей неделе может выпасть около 75% месячной нормы осадков, а влажность воздуха повысится до 90–100%. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По подоконникам и стеклам окон, сливаясь в один монотонный гул, забарабанят дожди, переходя в интенсивные ливни во вторник и четверг, когда в сумме за 48 часов на Москву прольется до 44–49 миллиметров осадков», — рассказал синоптик.

Тишковец отметил, что всего за неделю на каждый квадратный метр в столице может выпасть до пяти ведер дождевой воды. Это составляет около 75% месячной нормы осадков.

По словам специалиста, ранее наблюдавшаяся в первой половине сентября засушливость будет компенсирована, а к концу месяца количество осадков может превысить климатическую норму.

В ночное время на следующей неделе температура в Москве будет держаться на уровне от плюс шести до плюс 11 градусов, днем воздух прогреется максимум до плюс 11–16 градусов.

Синоптик охарактеризовал предстоящую неделю как период затяжной пасмурной погоды и отметил, что после теплого периода осень в столице может наступить достаточно быстро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что большая часть территории России может столкнуться с аномально теплой и влажной зимой из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. Температура может оказаться выше климатической нормы на три-четыре градуса. Наиболее заметное потепление в центральных и южных регионах страны, предположительно, придется на февраль. При этом в январе количество осадков может превысить норму на 30–40%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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