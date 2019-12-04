В 30-градусный мороз тысячи человек остались без тепла в Иркутской области

Больше десятка российских регионов оказались во власти снежных циклонов. На Камчатке и в Хабаровском крае сегодня объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Последствия метелей и сильного ветра уже ощутили на себе жители Комсомольска-на-Амуре. Водителям и пешеходам приходится заново прокладывать путь через сугробы.

А на Сахалине из-за циклона более 400 человек остались без света. Аварийным службам приходится в метель восстанавливать поврежденные линии электропередачи. В нескольких районах из-за непогоды отменили занятия в школах.

Метели пришли даже туда, где их меньше всего ждали. Мощный циклон накрыл Краснодарский край. Сугробы в районе Горячего Ключа привели к массовым авариям и заторам на трассах. На улицы вышла вся снегоуборочная техника. Но в некоторых районах движение транспорта до сих пор парализовано.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в одном из районов Иркутской области. Тысячи человек в поселке Рудногорск остались без отопления из-за аварий на теплосетях — они не выдержали 30-градусного мороза. Коммунальщики чинят один прорыв за другим. Детские сады и школы закрыты.