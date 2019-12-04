  1. Пятый канал
  4. В 30-градусный мороз тысячи человек остались без тепла в Иркутской области

В 30-градусный мороз тысячи человек остались без тепла в Иркутской области

, 9:23 Эфирная новость 79

В одном из районов области произошла авария на теплосетях. Из-за ЧП были закрыты детские сады и школы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4116

Больше десятка российских регионов оказались во власти снежных циклонов. На Камчатке и в Хабаровском крае сегодня объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Последствия метелей и сильного ветра уже ощутили на себе жители Комсомольска-на-Амуре. Водителям и пешеходам приходится заново прокладывать путь через сугробы.

А на Сахалине из-за циклона более 400 человек остались без света. Аварийным службам приходится в метель восстанавливать поврежденные линии электропередачи. В нескольких районах из-за непогоды отменили занятия в школах.

Метели пришли даже туда, где их меньше всего ждали. Мощный циклон накрыл Краснодарский край. Сугробы в районе Горячего Ключа привели к массовым авариям и заторам на трассах. На улицы вышла вся снегоуборочная техника. Но в некоторых районах движение транспорта до сих пор парализовано.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в одном из районов Иркутской области. Тысячи человек в поселке Рудногорск остались без отопления из-за аварий на теплосетях — они не выдержали 30-градусного мороза. Коммунальщики чинят один прорыв за другим. Детские сады и школы закрыты.

Тема:
Погода 4116
2 дек
Проливные дожди во Франции привели к первым жертвам
2 дек
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке
2 дек
Мощный снегопад в Петербурге обернулся десятками аварий
29 нояб
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в десяти российских регионах
29 нояб
Москвичам посоветовали пересесть на метро из-за жуткого гололеда
28 нояб
Зима начнется с резкого похолодания и гололеда в Москве
27 нояб
Метеорологи ввели режим «черного неба» в Красноярске
25 нояб
Отопительный сезон стартовал в России: батареи «топят» и не греют — репортаж
23 нояб
Зимние радости: Дороги Благовещенска превратились в каток
22 нояб
Видео: шторм в Крыму сорвал крышу со школы и оставил без света десятки поселений

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.14
-0.27 71.06
0.09
ТОП-5 знаков зодиака, которые не умеют дружить

Последние новости

10:23
Судовладелец прокомментировал пожар на российском траулере в Норвегии
10:20
Мощный пожар произошел в отеле на западе Лондона — видео
10:12
Диетолог озвучила самое вредное блюдо новогоднего стола
10:05
Брэд Питт рассказал, что не плакал 20 лет
9:59
Трехлетний ребенок пережил клиническую смерть после ДТП в Петербурге
9:56
Пилоты рассказали, что на самом деле происходит в кабине самолета во время полета

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, которые не умеют дружить
Гороскоп на 4 декабря: Солнце в Стрельце готовит всем приятные сюрпризы
В сети обсуждают биографию отца официального представителя МВД Ирины Волк

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]