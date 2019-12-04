Суд заменил активисту Гальперину условный срок на реальный

Подмосковный Реутовский горсуд заменил активисту Марку Гальперину ранее установленный ему условный срок на реальный. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

После оглашения решения судьи мужчина был задержан в зале суда. Согласно постановлению его отправят на полтора года в колонию-поселение. Также судом было учтено время, которое он находился под домашним арестом.

Таким образом было удовлетворена просьба Уголовно-исполнительной инспекции. Активист участвовал в несанкционированных акциях.

Марк Гальперин — один из организаторов шествия «Русского марша» в 2016 году. В 2018 году его приговорили к двум годам колонии условно. Суд признал его виновным по статье «Публичные призывы к экстремистской деятельности».