Задержаны члены ОПС, занимающейся масштабным хищением авто и подделкой документов

Правоохранительные органы пресекли деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), члены которого обвиняются в мошеннических преступлениях, совершенных на территории Северо-Кавказского и Южных федеральных округов, а также в Московском регионе. Все восемь участников ОПС на данный момент задержаны.

Как сообщил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах, члены группировки занимались масштабным хищением автотранспорта и подделкой документов. Лидер сообщества — ранее осужденный гражданин Азербайджана, который содержался в исправительном учреждении.

По версии следствия, участники ОПС разработали мошеннические схемы. Часть из них занимались хищением машин, заключая договор купли-продажи в рассрочку и предоставляя собственникам незначительные денежные суммы и долговые расписки, при составлении которых учитывались данных подделанных паспортов.

Другая часть обвиняемых, по информации полиции, занималась непосредственно изготовлением фальшивых документов, удостоверяющих личность, а также незаконной легализацией иностранных граждан на территории РФ.

Обязанности третьей группы лиц, обвиняемых в преступных действиях, заключались в сбыте похищенного имущества, а также его переоформлении.

В ходе обысков в Москве и на территории Ставропольского края были изъяты наркотическое вещество, более 30 поддельных штампов о пересечении государственной границы РФ, около 500 бланков регистрации иностранных граждан, миграционных карт, паспортов иностранных граждан с проставленными печатями, два поддельных паспорта гражданина РФ, более 200 документов, необходимых для получения российского гражданства иностранному лицу, а также станок и около 700 оттисков печатей и штампов различных учреждений, используемых для изготовления подделок.

По факту деятельности участников преступного сообщества возбуждено 12 уголовных дел. Сейчас все обвиняемые заключены под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярске задержан гражданин 1965 года рождения, которого правоохранительные органы называют «вором в законе».