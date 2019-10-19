В Красноярске задержан гражданин 1965 года рождения, которого правоохранительные органы называют «вором в законе». Видео спецоперации, проведенной силами оперативников местного угрозыска и СОБРа опубликовано на официальном сайте краевого управления МВД России. Сообщается, что мужчина задержан в рамках расследования уголовного дела по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

« Подозреваемый является так называемым „вором в законе“ и носит в криминальной среде кличку „Костя Канский“. В настоящее время злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК Российской Федерации» , — сообщает пресс-служба МВД.

На видео вооруженные люди в касках и бронежилетах перелезают через высокий забор, окружают частный дом, а несколько человек по приставной лестнице проникают в мансардное окно. Далее показаны следственные действия, которые происходили внутри дома. Судя по кадрам, ни удивления, ни возмущения задержанный не выказывал.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, закон, вводящий в УК РФ наказание за лидерство в преступных сообществах был подписан президентом РФ в апреле 2019 года. В соответствии с новой статьей, так называемый криминальный авторитет может оказаться за решеткой на 15 лет. Первым, кто был задержан по этой статье стал «вор в законе» из Томска. Это произошло в мае.