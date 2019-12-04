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«Вижу цель»: Огурцова из «Ранеток» сказалась беременной ради заявления в ЗАГСе

, 21:33 | Анастасия Игонина Фото 217

Звезда нулевых хотела сыграть свадьбу в определенную дату — ради этого девушка решилась даже на подлог.

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Фото, видео: Instagram @ogyrtsova_official

Экс-участница группы «Ранетки» Женя Огурцова рассказала об обмане сотрудников ЗАГСа при помощи собственной беременности. Рыжеволосая клавишница популярного в нулевых коллектива поделилась историей на своей странице в Instagram.

В начале 2019 года Женя официально развелась с экс-супругом и отцом своего сына Марка. Однако одна девушка осталась ненадолго — вскоре у Огурцовой появился молодой человек, а затем и новый муж.

К свадьбе артистка готовилась основательно — даже проконсультировалась с подругой-астрологом, которая назвала единственную благоприятную дату для знаменательного события. Однако Женя пропустила момент, когда нужно было подать документы в ЗАГС, чтобы регистрацию назначили на нужный день.

Instagram @ogyrtsova_official

Звезда «Ранеток» принялась искать способы сократить срок рассмотрения заявления и даже пробовала дать работникам ЗАГСа взятку. Однако единственным выходом, который подошел бы артистке и ее возлюбленному — беременность. Загвоздка заключалась в том, что срок беременности должен быть больше 20 недель.

Однако, как объяснила сама Огурцова, она «видит цель и не видит препятствий». Поэтому девушка купила справку о беременности, а живот сымитировала.

«И вот я делаю себе живот из кофточки и шорт, перематываю все это дело эластичным бинтом и шарфом Марка и мы бодро идем в ЗАГС — слишком бодро, ибо беременной я себя совсем не чувствовала», — делится Женя.

В комментариях поклонники девушки по достоинству оценили изобретательность и упорство Огурцовой, а также поздравили с прошедшей на днях свадьбой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Слуцкая родила третьего ребенка.

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