Застреленный в Берлине Хангошвили участвовал в терактах в Ингушетии в 2003–2004 годах

Застреленный в Берлине в августе 2019 года гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили причастен к организации ряда терактов на территории республики Ингушетия в 2003–2004 годах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, Зелимхан Хангошвили был тесно связан с действующими на территории Северного Кавказа главарями незаконных бандформирований Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова и других. Кроме того, убитый гражданин Грузии плотно взаимодействовал с иностранными наемниками Абу-Хавсом, Хаттабом и Абу-аль-Валидом.

Отмечается, что по указанию террориста Шамиля Басаева Зелимхан Хангошвили возглавил незаконное бандформирование, целью которого была организация и проведение терактов и диверсий в Ингушетии.

Источник агентства сообщил, что в мае и августе 2003 года, застреленный в Берлине гражданин Грузии был непосредственным участником в череде нападений на колонны федеральных сил на трассе между населенными пунктами Алхасты и Галашки в Сунженском районе Ингушетии. В результате вылазок бандитов тогда погибли 15 военнослужащих.

Помимо этого, 21 и 22 июня 2004 года под предводительством Шамиля Басаева Зелимхан Хангошвили участвовал в нападении на представителей органов власти и управления Ингушетии. Итогом проведенных диверсионно-террористических акций стала гибель 98 человек, среди которых 67 — сотрудники правоохранительных органов. Еще 104 человека получили ранения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 4 декабря власти Германии объявили двух российских дипломатов персонами нон-грата. В МИД Германии отметили, что решение было принято в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Хангошвили.

Он долгое время скрывался на территории Грузии и сбежал из страны в Европу в 2016 году, тогда же на родине Хангошвили был объявлен в международный розыск. Несмотря на причастность к десяткам убийств и нападениям на мирных людей, власти Германии предоставили ему возможность осесть в столице страны.

Издание Spiegel сообщает, что органы безопасности ФРГ лишь некоторое время следили за Хангошвили как за человеком, который представляет угрозу для общественной безопасности. В 2018 году с него сняли все подозрения.

Согласно сведениям немецких СМИ, боевик был застрелен 23 августа в Берлине по дороге в мечеть. Нападавший на велосипеде дважды выстрелил в Хангошвили. Прокуратура Германии считает, что подозреваемый в убийстве грузина — гражданин РФ.