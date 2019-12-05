Прокопьев день: почему 5 декабря нельзя одалживать вещи

В четверг, 5 декабря, православные верующие чтят память святого Прокопия, или Прокопия Чтеца. Он жил в Иерусалиме и служил чтецом в церкви. Он стремился сделать свою веру понятной для людей, поэтому объяснял Слово Божие прихожанам и переводил для них Священное Писание на сирийский. Кроме того, святой обладал даром исцеления и лечил больных людей.

Однажды Прокопия схватили за его деяния и предложили отречься от веры, примкнув к многобожцам. Перед судом святой сказал, что отказывается это делать и не будет приносить богам кровавую жертву. Прокопия казнили, отрубив голову.

Что можно делать 5 декабря

В Прокопьев день доброй традицией было подавать милостыню и отдавать старые вещи нуждающимся. Считалось, что тот, кто откажется почтить память мученика таким образом, самого себя обречет на голодный год.

Также 5 декабря стоит особенно внимательно прислушиваться к советам окружающих — даже если вы о них не просили. То, о чем расскажет советчик в этот праздник, принесет вам большую пользу — не сейчас, так позже, верили на Руси.

Чего нельзя делать 5 декабря

Строжайше запрещалось давать и просить в долг деньги, особенно соседям. Расставание со своими сбережениями в Прокопьев день сулило большие траты в течение зимы.

Не стоит одалживать продукты и вещи. Особенно те, что нельзя вернуть — например, муку, соль или одноразовый текстиль. На Руси верили, что так можно ненароком отдать соседям и свое счастье.

Ни в коем случае нельзя отправляться в дальний путь — рискуете из него не вернуться или возвратиться на годы позже, чем планировали.

Приметы на 5 декабря

Теплая погода на Прокопа сулит длинную и снежную зиму.

Если на улице мороз, а в проруби вода находится выше уровня льда, то грядет оттепель и снег с дождем.

В гнезде много пуха и перьев — птицы готовятся к суровой зиме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему нельзя спешить 4 декабря.