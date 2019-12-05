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Взрыв газа произошел в жилом доме на горнолыжном курорте в Польше

, 3:21 | Василий Заика Видео 10

В результате ЧП строение рухнуло. Под завалами могут находиться восемь человек.

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Фото, видео: Twitter @LKlimaniec, Reuters

Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на горнолыжном курорте Щирк в Польше, сообщает Fakt24. Отмечается, что в результате ЧП строение рухнуло, сложившись как карточный домик. На месте происшествия вспыхнул пожар.

Известно, что в здании проживали две семьи — всего девять человек. Одна из жильцов в момент взрыва возвращалась домой с работы и не пострадала. В настоящий момент спасатели тушат пламя и разгребают завалы, под которыми, предположительно, могут находиться оставшиеся восемь человек.

В ликвидации последствий взрыва задействовано 20 пожарных расчетов. На месте происшествия организован оперативный штаб. Газоснабжение части города прекращено.

Предварительной причиной ЧП назван прорыв газопровода. Специалистами ресурсоснабжающей компании зафиксировано резкое падение давления в магистрали, что говорит об утечке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в доме под Белгородом взорвалось огромное газовое облако.

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