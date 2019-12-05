«Всегда выныриваем»: Роза Сябитова рассказала о будущем «Давай поженимся»

Главная телесваха страны Роза Сябитова в интервью телеканалу «360» прокомментировала слухи о закрытии шоу «Давай поженимся». 57-летняя ведущая отметила, что независимо от ситуации программа уже начала активно продвигаться в сети, в частности на видеохостинге YouTube.

«Снимаем очень смешные вайны, я там в главных ролях, у нас уже более 100 тысяч подписчиков, миллионы просмотров», — заявила Роза Сябитова.

Телесваха подчеркнула, что проект вынужден ориентироваться на современные веяния и идти в ногу со временем. Роза Сябитова считает, что руководство федерального телеканала вряд ли будет закрывать довольно популярный и рейтинговый проект. Команда, работающая над созданием шоу «Давай поженимся», старается делать все, чтобы программа осталась на плаву.

«Бывают разные времена, вся страна перестраивается на новые рельсы, мы проседаем, но всегда выныриваем», — сказала Роза Сябитова.

Коллега телесвахи по проекту Лариса Гузеева и вовсе отказалась как-либо комментировать слухи о возможном закрытии шоу. Актриса заявила, что ей лень дискутировать на данную тему.

«Слушайте, мне даже вам лень отвечать. К черту идите», — сказала Лариса Гузеева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роза Сябитова рассказала о сексуальности женщин за 50.