  1. Пятый канал
  4. В конгрессе США нашли основания для импичмента Дональда Трампа

В конгрессе США нашли основания для импичмента Дональда Трампа

, 6:49 Эфирная новость 41

Президент США превысил полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента, заявил глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США демократ Джеррольд Надлер.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Неоспоримые доказательства для импичмента Дональда Трампа есть. К такому выводу пришли в судебном комитете палаты представителей США. По инициативе демократов в Вашингтоне стартовали слушания. Суть обвинений в том, что Трамп якобы подстрекал власти Украины вмешаться в выборы в Штатах. И эти обвинения сегодня были признаны обоснованными. В Белом доме заявили, что по-прежнему никаких доказательств не увидели. Да и экспертами на слушаниях выступили, в основном, политологи-демократы. Именно на основе их мнения и были сделаны выводы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Комитет по разведке палаты представителей одобрил доклад по импичменту Трампа.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
64.19
0.05 71.11
0.05
Гороскоп на 5 декабря: Меркурий в Козероге соединяет любящие сердца

Последние новости

7:56
Десять человек погибли при обстреле спортивного клуба в Сирии
7:49
«Сладенький приехал!»: Плющенко и Рудковская показали, как проводят время с сыном
7:42
Депутат Верховной рады озвучил сроки принятия Украины в НАТО
7:36
Для получения прав водителям-иностранцам придется пройти переобучение
7:29
«Купальник ужасный»: Эксперт в мире моды раскритиковала стиль Макеевой на отдыхе
7:22
Почему юбилейный саммит НАТО может войти в историю как самый скандальный

Сейчас читают

Гороскоп на 5 декабря: Меркурий в Козероге соединяет любящие сердца
«Я не знаю ее женой»: Шепелев откровенно рассказал об отношениях с Фриске
Выплаты для неработающих пенсионеров увеличатся с 2020 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]