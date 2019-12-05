В конгрессе США нашли основания для импичмента Дональда Трампа

Неоспоримые доказательства для импичмента Дональда Трампа есть. К такому выводу пришли в судебном комитете палаты представителей США. По инициативе демократов в Вашингтоне стартовали слушания. Суть обвинений в том, что Трамп якобы подстрекал власти Украины вмешаться в выборы в Штатах. И эти обвинения сегодня были признаны обоснованными. В Белом доме заявили, что по-прежнему никаких доказательств не увидели. Да и экспертами на слушаниях выступили, в основном, политологи-демократы. Именно на основе их мнения и были сделаны выводы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Комитет по разведке палаты представителей одобрил доклад по импичменту Трампа.