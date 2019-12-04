Комитет по разведке палаты представителей одобрил доклад по импичменту Трампа

В деле об импичменте Дональда Трампа началась новая, решающая фаза. Доклад демократов с обвинениями против президента США одобрен Конгрессом и теперь направляется в юридический комитет.

В документе говорится, что Трамп подстрекал власти Украины вмешаться в американские выборы 2020 года. Также он обвиняется в запугивании свидетелей и попытках помешать расследованию.

Преступную схему глава Белого дома якобы запустил уже давно. Пытался добиться еще от прежних властей Киева поддержки в расследовании против своего основного политического конкурента Джозефа Байдена.

«Главным образом мы должны понять: не была ли эта схема запущена раньше, чем мы ее разгадали. Не пытался ли наш президент надавить еще на прежнего лидера Украины Петра Порошенко и его коррумпированного генпрокурора Луценко, чтобы те провели выгодное для Дональда Трампа расследование?» — заявил глава комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф.

В администрации Трампа доклад демократов уже назвали «фальшивкой», подчеркнув, что он не содержит никаких доказательств. Сам же глава Белого дома сейчас находится в Лондоне на саммите лидеров стран-членов НАТО. Накануне Трампа и его супругу Меланию принимала королева Елизавета II, а на входе в Букингемском дворце его лично встречал принц Чарльз.

Остальные таких теплых чувств к американскому лидеру явно не испытывают. На улицах прошли массовые протесты, а союзники по Североатлантическому альянсу, в том числе президент Франции Макрон, открыто возмущаются политикой Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что конгресс США поддержал резолюцию против участия России в G7.